W czwartek, 19 listopada 2026 roku, rosyjskie wojska przeprowadziły nalot na osadę Mirne w gminie Słowiańska w obwodzie donieckim, używając bomby lotniczej FAB-250. W wyniku ataku rany odniosła starsza para małżeńska – 80-letni mężczyzna i 78-letnia kobieta. Poinformował o tym szef miejskiej administracji wojskowej w Słowiańsku, Wadim Liach.

Poszkodowani zostali hospitalizowani, a obecnie lekarze udzielają im niezbędnej pomocy medycznej.

Oprócz obrażeń osób cywilnych, wrogie uderzenie spowodowało znaczne zniszczenia w sektorze mieszkaniowym: jeden dom prywatny został całkowicie zniszczony, a co najmniej 20 innych domów uległo uszkodzeniom o różnym stopniu.

Źródło: Wadim Liach/Miejska Administracja Wojskowa w Słowiańsku.

W czwartek, 19 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały Izium w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku zniszczono klatkę schodową budynku wielorodzinnego; pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Co najmniej 12 osób odniosło obrażenia, w tym czworo dzieci.

Rano 19 listopada rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę cywilną w Szostce w obwodzie sumskim. W wyniku ataku zniszczono dwa budynki niemieszkalne, a kolejne cztery budynki wielorodzinne uległy uszkodzeniom.

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