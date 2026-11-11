Przedstawiciele Rosji planują wystąpić przed dziennikarzami po zakończeniu trójstronnych rozmów z udziałem Ukrainy, USA i Rosji. Oświadczenia rosyjskiej delegacji spodziewane są dziś po południu.

Jak powiedział, rosyjska delegacja wygłosi oświadczenia dla prasy podsumowujące wyniki rozmów w Abu Zabi.

Jednocześnie plany strony rosyjskiej uległy zmianie. Po zakończeniu pierwszej rundy rozmów, która odbyła się 10 listopada, przedstawiciele Federacji Rosyjskiej ogłosili, że nie zorganizują briefingu dla dziennikarzy.

Obecnie delegacja rosyjska zamierza spotkać się z prasą po zakończeniu drugiego dnia rozmów.

Informują o tym rosyjskie media.

W środę, 11 listopada, w Abu Zabi (stolica ZEA) odbędzie się drugi dzień trójstronnych rozmów między Ukrainą, USA i Rosją dotyczących zakończenia wojny. Strony planują omówić ewentualne zawieszenie broni, kwestie energetyczne oraz bezpieczeństwo na Morzu Czarnym.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłuchał sprawozdania ukraińskiego zespołu negocjacyjnego z podsumowaniem pierwszego dnia konsultacji w Abu Zabi (ZEA) 10 listopada. Proces negocjacyjny rozpoczął się od konsultacji z partnerami europejskimi i amerykańskimi, po czym odbyło się spotkanie w formacie trójstronnym z udziałem delegacji Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji.

Podczas negocjacji w Abu Zabi Ukraina poruszyła kwestię zakrojonej na szeroką skalę wymiany jeńców z Rosją. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego strony omawiały warianty wymiany w formacie „1000 na 1000”, a nawet „1500 na 1500”. Na razie nie ma ostatecznych porozumień, ale delegacja amerykańska planuje poruszyć tę kwestię podczas kolejnych kontaktów ze stroną rosyjską.

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