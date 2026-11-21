Rosyjski statek towarowy w Zatoce Fińskiej został zaatakowany przez ukraińskie drony w wodach terytorialnych Rosji. Poinformował o tym dowódca fińskiej straży granicznej Ilja Iljin. W wyniku uderzenia statek stracił sterowność.

Według słów Iljina w wyniku ataku statek stracił sterowność i został zniesiony na fińskie wody terytorialne. W związku z tym odpowiedzialność za akcję ratowniczą na morzu spoczywa na Finlandii.

„Nie ma bardziej szczegółowych informacji na temat ładunku, dlatego nie mogę powiedzieć, jak duże jest ryzyko wybuchu. Rzecz w tym, że pożaru jeszcze nie opanowano, więc nie można wykluczyć, że mogą tam jeszcze nastąpić wybuchy. Jeśli pożar będzie trwał w sposób niekontrolowany przez dłuższy czas, statek może zatonąć” – zaznaczył Iljin.

Dowódca dodał, że za gaszenie pożaru odpowiada załoga statku, natomiast fińska straż graniczna koordynuje akcję ratowniczą. Obecnie strony opracowują możliwe warianty ewakuacji i odpowiednie ustalenia.

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksander Drozdzenko poinformował wcześniej, że w kierunku rosyjskiego statku towarowego wysłano statek ratowniczy Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie ewakuacja załogi nie była konieczna.

Informuje o tym fińskie media Yle.

Wcześniej informowaliśmy, że w Zatoce Fińskiej płonie rosyjski statek towarowy po ataku drona.

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