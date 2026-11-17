W ciągu doby 17 listopada rosyjskie wojska ostrzeliwały zakład przemysłowy, obiekt energetyczny oraz infrastrukturę cywilną w obwodzie czernihowskim. W wyniku ostrzału zginęły trzy osoby, a dwie kolejne odniosły obrażenia.

Poinformował o tym szef administracji obwodowej w Czernihowie Wiaczesław Czaus na Telegramie.

„Wczoraj w środku dnia wróg przeprowadził atak rakietami typu „Bandera” na Czernihów. Celami stały się zakład przemysłowy, garaże, samochody i, niestety, nasi ludzie. Ataki te pochłonęły życie trzech osób – dwóch mężczyzn zginęło na miejscu, a kolejny zmarł w szpitalu. Składamy szczere kondolencje rodzinom. Dwie osoby odniosły obrażenia – znajdują się pod opieką lekarzy” – czytamy w poście.

Zaznaczono, że w ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska zaatakowały jeden z obiektów energetycznych w obwodzie czernihowskim.

Chaus dodał, że w nocy wróg przeprowadził atak rakietą „Gerbera” na wieś w gminie Koryukivka. Uszkodzono dom, a w budynku gospodarczym wybuchł pożar.

Tymczasem część Czerniowców pozostała bez prądu po rosyjskim ataku, a trolejbusy nie kursują.

W ciągu doby 16 listopada rosyjskie wojska zaatakowały 55 miejscowości w obwodzie zaporoskim, zadając łącznie 864 uderzenia.

Wieczorem 16 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na Charków. Uderzenie dotknęło dzielnicę Chłodnogórską miasta.

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