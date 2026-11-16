Rosyjskie ataki spowodowały awaryjne przerwy w dostawach prądu w obwodzie zaporoskim

16 listopada w Zaporożu i obwodzie zaporoskim wprowadzono awaryjne i specjalne awaryjne odcięcia dostaw energii elektrycznej z powodu uszkodzeń urządzeń elektrycznych spowodowanych rosyjskimi atakami.

„W obwodzie zaporoskim wprowadzono harmonogramy awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej (GAW) oraz specjalne harmonogramy awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej (SGAW). W związku z tym na niektórych adresach możliwe są przerwy w dostawach energii elektrycznej poza ustalonym harmonogramem awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej” – czytamy w komunikacie regionalnego przedsiębiorstwa energetycznego.

Zaznaczono, że przyczyną wprowadzenia dodatkowych ograniczeń są uszkodzenia urządzeń elektrycznych spowodowane atakami wojsk okupacyjnych Federacji Rosyjskiej na infrastrukturę energetyczną.

Według danych OVA wszystkie odpowiedzialne służby pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej, a wszystkie obiekty o znaczeniu krytycznym zostały przełączone na zasilanie z generatorów.

Informację tę przekazało w serwisie Telegram przedsiębiorstwo Zaporizhzhiaoblenergo, jak podaje agencja Ukrinform. Spółka akcyjna „Zaporizhzhiaoblenergo”

Przypomnijmy, że w trzech rejonach obwodu zaporoskiego częściowo przywrócono dostawy energii elektrycznej po wrogich ostrzałach.

W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska 877 razy zaatakowały obwód zaporoski. Atakom poddano 48 miejscowości: okupanci wykorzystali lotnictwo, drony, rakietowe systemy salwowe oraz artylerię. Według informacji przekazanych przez szefa obwodu, w wyniku ataków na Zaporoże i rejon zaporożski rannych zostało 32 osoby, w tym czworo dzieci.

W wyniku rosyjskiego ataku na Zaporoże w ciągu dnia 14 listopada liczba poszkodowanych wzrosła do 22 osób.

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