Rosyjskie ataki spowodowały przerwy w dostawach prądu u części odbiorców w sześciu obwodach — wymieniono regiony, w których sytuacja jest najtrudniejsza
27 listopada w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną część odbiorców w sześciu obwodach Ukrainy pozostała bez dostaw energii elektrycznej. Wróg ponownie przeprowadził ataki na podstacje i sieci energetyczne. Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w obwodach dniepropetrowskim i chersońskim.
W ciągu ostatnich 24 godzin wróg ponownie atakował kluczowe podstacje i sieci dystrybucyjne. Od rana bez prądu pozostaje część odbiorców w obwodach dniepropetrowskim, zaporoskim, kirowogradzkim, sumskim, charkowskim i chersońskim.
Gdzie sytuacja z prądem jest najtrudniejsza
W obwodach dniepropetrowskim i chersońskim znaczna część odbiorców została pozbawiona prądu w wyniku ostrzałów. Energetycy pracują nad przywróceniem zasilania.
W obwodzie dniepropetrowskim z powodu uszkodzonego sprzętu i spadku napięcia w sieci wysokonapięciowej konieczne było awaryjne wyłączenie prądu. Zwykłe harmonogramy zasilania nie zostaną tam przywrócone od razu.
„Powrót do przewidywanych harmonogramów nastąpi po ustabilizowaniu się sytuacji w systemie energetycznym” – podano w komunikacie.
Co z harmonogramami wyłączeń
W dniu 27 listopada w większości regionów Ukrainy obowiązują harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej. W przemyśle obowiązują harmonogramy ograniczeń mocy.
Tam, gdzie pozwala na to sytuacja bezpieczeństwa, trwają prace naprawcze i renowacyjne. Powtarzające się ataki i ciągłe alarmy powietrzne utrudniają pracę ekipom naprawczym, dlatego przywrócenie zasilania zajmuje więcej czasu.
W wyniku ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną bez dostaw energii elektrycznej zostali odbiorcy w pięciu regionach kraju.
W Dnieprze i obwodzie dnieprskim doszło do przerw w dostawach prądu w wyniku ataku Rosji na infrastrukturę energetyczną.
Rosja przeprowadziła masowany atak na Odessę; są ranni i przerwy w dostawach prądu.