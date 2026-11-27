27 listopada w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną część odbiorców w sześciu obwodach Ukrainy pozostała bez dostaw energii elektrycznej. Wróg ponownie przeprowadził ataki na podstacje i sieci energetyczne. Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w obwodach dniepropetrowskim i chersońskim.

W ciągu ostatnich 24 godzin wróg ponownie atakował kluczowe podstacje i sieci dystrybucyjne. Od rana bez prądu pozostaje część odbiorców w obwodach dniepropetrowskim, zaporoskim, kirowogradzkim, sumskim, charkowskim i chersońskim.

Gdzie sytuacja z prądem jest najtrudniejsza

W obwodach dniepropetrowskim i chersońskim znaczna część odbiorców została pozbawiona prądu w wyniku ostrzałów. Energetycy pracują nad przywróceniem zasilania.

W obwodzie dniepropetrowskim z powodu uszkodzonego sprzętu i spadku napięcia w sieci wysokonapięciowej konieczne było awaryjne wyłączenie prądu. Zwykłe harmonogramy zasilania nie zostaną tam przywrócone od razu.

„Powrót do przewidywanych harmonogramów nastąpi po ustabilizowaniu się sytuacji w systemie energetycznym” – podano w komunikacie.

Co z harmonogramami wyłączeń

W dniu 27 listopada w większości regionów Ukrainy obowiązują harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej. W przemyśle obowiązują harmonogramy ograniczeń mocy.

Tam, gdzie pozwala na to sytuacja bezpieczeństwa, trwają prace naprawcze i renowacyjne. Powtarzające się ataki i ciągłe alarmy powietrzne utrudniają pracę ekipom naprawczym, dlatego przywrócenie zasilania zajmuje więcej czasu.

W wyniku ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną bez dostaw energii elektrycznej zostali odbiorcy w pięciu regionach kraju.

W Dnieprze i obwodzie dnieprskim doszło do przerw w dostawach prądu w wyniku ataku Rosji na infrastrukturę energetyczną.

Rosja przeprowadziła masowany atak na Odessę; są ranni i przerwy w dostawach prądu.

Czytaj nas na