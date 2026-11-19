Wieczorem 19 listopada w Kijowie trwa kolejny atak rosyjskich dronów. Upadające odłamki i zniszczenia odnotowano jednocześnie w trzech dzielnicach stolicy — Podolskiej, Obolonskiej i Szewczenkowskiej.

Na Podolu w jednym z budynków mieszkalnych wybuchł pożar w mieszkaniach. Pożar odnotowano w jednej z lokalizacji tej dzielnicy.

Według informacji burmistrza na Podolu w jednym z miejsc wybuchł pożar w mieszkaniach budynku mieszkalnego. Pod innym adresem w tej samej dzielnicy odnotowano upadek drona na terenie otwartym.

Ponadto w dzielnicy Obolonskiej fragmenty zestrzelonego drona płoną na jezdni. W dzielnicy Szewczenkowskiej fragmenty drona spadły na dach ośmiopiętrowego budynku mieszkalnego. Służby ratownicze udają się na wszystkie miejsca zdarzeń.

Informację tę podano z powołaniem się na burmistrza Witalija Kliczkę.

Przypomnijmy, że w Kijowie dron uderzył w budynek biurowy w dzielnicy Podilskiej.

Wideo: W obwodzie kijowskim w wyniku ataku Rosji ranne zostały cztery osoby, w tym dziecko.

Kijowska Administracja Miejska zdementowała informacje o uderzeniu fragmentów drona w budynek na Pechersku.

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