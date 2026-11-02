Rosyjskie drony zaatakowały dzielnicę mieszkalną w obwodzie sumskim; jest jedna ofiara śmiertelna i jedna osoba ciężko ranna

2 listopada rosyjskie wojska zaatakowały dronami obszar mieszkalny gminy Mykołajów w rejonie sumskim. W wyniku ataku jedna osoba zginęła, a kolejna odniosła ciężkie obrażenia.

Informację tę przekazał na Telegramie szef Sumskiej Obwodowej Administracji Oleg Grigorow.

„Spod gruzów zburzonego domu wydobyto ciało zmarłego mężczyzny. Jego żona odniosła ciężkie obrażenia” – napisał Grigorow.

Kobieta została hospitalizowana.

W wyniku ataku jeden dom prywatny został zniszczony, a pięć kolejnych uległo uszkodzeniu.

Źródło: Obwodowa Administracja Państwowa w Sumach

Rosja ostrzelała 27 miejscowości w obwodzie sumskim, jest sześciu rannych.

Rano rosyjskie wojska zaatakowały obiekty infrastruktury cywilnej w Sumach za pomocą dronów rakietowych oraz dronów FPV sterowanych za pomocą światłowodu. Odnotowano kilka trafień w strefie przemysłowej, uszkodzono również duży pojazd.

W obwodzie sumskim w wyniku rosyjskich ataków w ciągu ostatniej doby zginęła 43-letnia kobieta, a kolejne 12 osób odniosło rany i obrażenia. Łącznie wojska RF zaatakowały 20 miejscowości w regionie, odnotowano 56 uderzeń.

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