Według stanu na poranek 29 października, w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną odcięto dostawy prądu do odbiorców w obwodach donieckim, sumskim i charkowskim. W niektórych regionach Ukrainy stosuje się godzinowe przerwy w dostawach prądu o intensywności do 2,5, a w Kijowie i obwodzie kijowskim wprowadzono przerwy awaryjne.

Według informacji „Ukrenergo” rosyjskie wojska atakowały obiekty energetyczne w ciągu ostatnich 24 godzin oraz w nocy z 28 na 29 października. W wyniku tych ataków, a także ostrzałów infrastruktury energetycznej w poprzednich dniach, bez dostaw energii elektrycznej zostali odbiorcy w obwodach donieckim, sumskim i charkowskim.

„Wczoraj i dziś w nocy wróg przeprowadzał ataki na obiekty energetyczne w kilku obwodach. W wyniku tego, a także z powodu ostrzałów infrastruktury energetycznej w poprzednich dniach – od rana mamy nowych odbiorców pozbawionych prądu w obwodach donieckim, sumskim i charkowskim” – czytamy w komunikacie.

Pracownicy sektora energetycznego rozpoczęli już prace naprawcze wszędzie tam, gdzie pozwala na to sytuacja bezpieczeństwa.

W związku ze skutkami rosyjskich ataków w niektórych obwodach Ukrainy do końca doby konieczne jest stosowanie ograniczeń mocy dla odbiorców przemysłowych, a także harmonogramów godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej o zakresie do 2,5 kolejki.

Według danych „Ukrenergo” o godz. 9:30 w czwartek zużycie energii elektrycznej było o 2% niższe niż dzień wcześniej. Wynika to z zastosowania ograniczeń w dostawach energii elektrycznej.

Przedstawiciele sektora energetycznego wzywają Ukraińców do ograniczenia korzystania z urządzeń elektrycznych o dużej mocy w godzinach od 16:00 do 22:00, aby zmniejszyć obciążenie sieci energetycznej.

Ministerstwo Energii Ukrainy poinformowało, że w Kijowie i obwodzie kijowskim stosuje się z konieczności awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej.

W związku z tym wcześniej opublikowane harmonogramy przerw w dostawach prądu obecnie nie obowiązują. Powrót do planowanych harmonogramów przewiduje się po ustabilizowaniu się sytuacji w sieci energetycznej.

Pracownicy sektora energetycznego kontynuują naprawę uszkodzonych obiektów i pracują nad stabilizacją dostaw energii elektrycznej.

Informację tę podała spółka NEC „Ukrenergo” na Facebooku.

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