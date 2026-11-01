Rosyjskie wojska zintensyfikowały działania ofensywne w rejonach przygranicznych obwodu charkowskiego, angażując oddziały piechoty i ciężki sprzęt w celu rozszerzenia strefy kontroli. Poinformował o tym rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczeko.

Według przedstawiciela Państwowej Służby Granicznej Ukrainy właśnie w obwodzie charkowskim – w szczególności w strefie obrony brygady granicznej „Gart” – obserwuje się obecnie największą aktywność wroga spośród wszystkich północnych kierunków granicznych.

Lokalne próby ataków odnotowuje się również w rejonach szostkowskim i konotopskim obwodu sumskiego, jednak ogólna intensywność działań wroga pozostaje tam na niższym poziomie. Jednocześnie w obwodzie czernihowskim siły okupantów są niewystarczające do przeprowadzenia ofensywy, a aktywność wrogich grup dywersyjnych na pograniczu znacznie spadła w ostatnim czasie.

Źródło: krajowy telemaraton.

W październiku Siły Obronne wyzwoliły 96,2 km² ukraińskiego terytorium, co o 10,4 km² przewyższa powierzchnię terenów, które udało się zająć rosyjskim wojskom okupacyjnym w tym samym okresie.

W październiku 2026 roku armia rosyjska straciła 54 400 żołnierzy zabitych i ciężko rannych, co stanowi najwyższy miesięczny wskaźnik od początku pełnej inwazji. To jak 9 parad na Placu Czerwonym, 200 wagonów metra lub liczba mieszkańców Czukotki.

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