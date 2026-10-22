Rosyjskie rakiety zaatakowały Kijów, sześć osób rannych — France 24

Federacja Rosyjska — państwo-agresor — w nocy 22 października przeprowadziła atak rakietowy na Kijów w Ukrainie. Sześć osób odniosło obrażenia, z czego cztery trafiły do szpitala, poinformował mer stolicy Witalij Kliczko. Mieszkańców miasta wezwano do pozostania w schronach z powodu zagrożenia kolejnymi rakietami balistycznymi.

Poinformowała o tym France 24. Siły Powietrzne Ukrainy ostrzegły w nocy o ruchu dodatkowych rakiet balistycznych w kierunku Kijowa. Rosyjskie władze również oświadczyły, że przechwyciły bezzałogowce, w tym ponad 160 dronów lecących w kierunku Moskwy.

Sygnał Kremla w sprawie negocjacji

Atak nastąpił po spotkaniu specjalnego wysłannika prezydenta USA Steve'a Witkoffa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Petersburgu. Doradca Kremla Jurij Uszakow oświadczył, że Moskwa „co do zasady” jest gotowa wznowić trójstronne negocjacje z udziałem Ukrainy i USA w połowie listopada, po wyborach środka kadencji w Stanach Zjednoczonych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według Uszakowa rosyjska strona chce skoncentrować takie rozmowy na kwestiach bezpieczeństwa powojennego. Oświadczył on również, że propozycje Ukrainy i europejskich partnerów, które Witkoff przekazał po spotkaniu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w Oslo, rzekomo zawierają niewiele konkretów.

Stanowiska USA i Ukrainy

Prezydent USA Donald Trump po rozmowach Witkoffa z Putinem oświadczył, że strony najbardziej zbliżyły się do zakończenia wojny. Sam Witkoff nazwał rozmowę konstruktywną, lecz zaznaczył, że przed nimi nadal ważna praca oraz że kontakty między USA, Ukrainą i Rosją będą kontynuowane na poziomie technicznym.

Wołodymyr Zełenski powiedział dziennikarzom, że Kijów również popiera jak najszybsze przeprowadzenie trójstronnego spotkania zaproponowanego przez stronę amerykańską. Dzień wcześniej, według strony ukraińskiej, rosyjskie uderzenia zabiły co najmniej cztery osoby, w tym dwie osoby w stolicy oraz starsze małżeństwo w obwodzie charkowskim.

Czytaj nas na