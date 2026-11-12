Rosyjskie samoloty typu „szahid” mogą atakować bezgłośnie: Flash ostrzegł przed nową taktyką

Rosyjskie siły zbrojne mogą stosować nową taktykę wykorzystania dronów bojowych typu „Shahed”, które są w stanie zbliżać się do celów bez typowego dla nich hałasu. O takim zagrożeniu ostrzegł doradca prezydenta Ukrainy ds. technologii obronnych Siergiej Beskrestnow, znany pod pseudonimem Flash.

„Krążą informacje o dodatkowym silniku elektrycznym w dronie typu „Shahed”, umożliwiającym bezgłośny lot. Taki silnik nie istnieje, ale istnieje taktyka polegająca na wyłączeniu silnika odrzutowego przed uderzeniem” – czytamy w komunikacie.

Według Flasha, podczas zbliżania się do celu drony mogą wyłączyć silnik odrzutowy i kontynuować lot bezgłośnie.

„Silnik odrzutowy zapewnia wystarczające przyspieszenie i bezwładność, aby końcowa część lotu przebiegała w ciszy. Ostatnio odnotowuje się również próby zbliżania się do celu na wyjątkowo niskich wysokościach, tam, gdzie na drodze szahida nie ma przeszkód (aby nasze stacje radarowe ich nie wykryły). Te dwa czynniki powinny być brane pod uwagę przez mobilne grupy ogniowe (MOG – „Glavkom”) oraz inne jednostki. Szahid może pojawić się znikąd” – dodał Beskrestnow.

Nawiasem mówiąc, wcześniej Beskrestnow poinformował, że rosyjscy okupanci stosują specjalne systemy naprowadzania, które zapewniają wysoką celność uderzeń rakiet balistycznych „Iskander” w ukraińskie mosty, nawet w warunkach aktywnego działania środków walki radioelektronicznej.

Informacja ta pochodzi z jego wpisu na Facebooku.

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