Rosyjskie wojska zaatakowały obwód dniepropetrowski prawie 30 razy; jest jedna ofiara śmiertelna i 13 rannych

W ciągu dnia 14 listopada armia rosyjska przeprowadziła prawie 30 ataków na cztery rejony obwodu dniepropetrowskiego. Wróg wykorzystał drony, artylerię i rakiety; w wyniku ataków zginęła jedna osoba, a 13 zostało rannych.

Podano, że w Pawłogradzie w wyniku ataku uszkodzono budynki mieszkalne i placówki oświatowe. Jedna osoba zginęła. 8 osób, w tym 7-letni chłopiec, trafiło do szpitala w stanie średnio ciężkim. Kolejne dwie osoby będą leczone w domu.

W rejonie Nikopolskim atakom wroga uległy centrum rejonowe oraz gminy Marganeck i Pokrowska. Uszkodzono budynki wielorodzinne i prywatne, placówki edukacyjne, infrastrukturę oraz samochody. Poszkodowani to mężczyźni w wieku 40 i 69 lat oraz 44-letnia kobieta. Są oni leczeni ambulatoryjnie.

W gminie Mikołajów w rejonie Synielnikowskim po rosyjskim ataku wybuchł pożar. W rejonie Kriwoříża Rosjanie ostrzeliwali gminę Zielonodolską.

Informację tę podała na Telegramie Administracja Obwodowa w Dniepropietrowsku.

Przypomnijmy, że w Kijowie szczątki rosyjskich dronów znaleziono co najmniej w dwóch dzielnicach.

W Zaporożu liczba ofiar rosyjskiego ataku wzrosła do 22.

Rosyjski atak na Pawłograd pochłonął życie jednej osoby, a liczba rannych wzrosła do dziesięciu.

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