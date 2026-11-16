W nocy rosyjskie wojska zaatakowały obiekt o znaczeniu krytycznym dla przemysłu w obwodzie winnickim

W nocy z 15 na 16 listopada doszło do ataku na obiekt infrastruktury przemysłowej o znaczeniu krytycznym w obwodzie winnickim. O ataku poinformowała szefowa Administracji Obwodowej w Winnicy Natalia Zabolotna.

W wyniku rosyjskiego ataku doszło do trafienia w obiekt infrastruktury krytycznej.

„Na szczęście nie ma ofiar. Usuwanie skutków utrudnia zagrożenie ponownymi atakami” – napisała Zabolotna.

Wcześniej wywiad ostrzegł o przygotowywanych przez Rosję nowych, masowych atakach.

Wcześniej Zełenski opisał taktykę precyzyjnych ataków Rosji na sektor energetyczny poszczególnych regionów. Rosja stosuje taktykę skoncentrowanych ataków, wybierając poszczególne regiony Ukrainy jako cel i przez kilka dni zadając ciosy w ich infrastrukturę energetyczną.

15 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obiekt energetyczny, w wyniku czego część odbiorców w obwodach zaporoskim i dniepropetrowskim pozostała bez prądu.

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