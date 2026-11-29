W ciągu tygodnia rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną Ukrainy w pięciu obwodach — celem ataków stały się podstacje w obwodach winnickim, kirowogradzkim, rówieńskim, charkowskim i odeskim, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W sumie w ciągu tygodnia armia rosyjska wykorzystała ponad 1960 dronów bojowych, ponad 1600 kierowanych bomb lotniczych oraz osiem rakiet.

Głowa państwa zaznaczyła, że w nocy z 28 na 29 listopada rosyjski dron uderzył w wielopiętrowy budynek w Odessie, w wyniku czego zginęła kobieta, a w Zaporożu po nalocie z użyciem kierowanych bomb lotniczych na dzielnicę mieszkalną, w pobliżu którego nie znajdował się żaden obiekt wojskowy, zginęła kobieta, a pięć osób zostało rannych, w tym jej 14-letnia córka, którą ratownicy Państwowej Służby Ratowniczej wydobyli spod gruzów. Prezydent złożył kondolencje rodzinom ofiar, podziękował służbom ratowniczym i remontowym za ich pracę oraz podkreślił codzienne działania na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych i pakietów obronnych, przede wszystkim w celu wzmocnienia obrony przeciwlotniczej.

Źródło: komunikat prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w serwisie Telegram.

W nocy z soboty na niedzielę, 29 listopada 2026 roku, w Winnicy w wyniku rosyjskiego ostrzału wybuchł pożar w spółdzielni garażowej – poinformował burmistrz Siergiej Morgunow.

Rosyjskie wojska ponad 20 razy zaatakowały dronami sześć rejonów obwodu dniepropetrowskiego, w wyniku czego dwóch 17-letnich chłopców odniosło ciężkie rany i zostało hospitalizowanych, poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Aleksander Ganza rano 29 listopada.

W nocy z soboty na niedzielę, 29 listopada 2026 roku, rosyjskie wojska zaatakowały Zaporoże za pomocą kierowanych bomb lotniczych, w wyniku czego zginęła kobieta, a dwie inne osoby odniosły obrażenia.

W nocy z soboty na niedzielę, 29 listopada 2026 roku, siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i unieszkodliwiły 101 ze 140 dronów, którymi wojska rosyjskie atakowały Ukrainę od wieczora 28 listopada – poinformowały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

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