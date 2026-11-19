Pod ostrzałem wroga znalazło się 50 miejscowości regionu. W wyniku ataków na Zaporoże i rejon zaporożski zginęła jedna osoba, a sześć kolejnych zostało rannych.

Informację tę podał na Telegramie współprzewodniczący Rady Obrony obwodu zaporoskiego Iwan Fiodorow.

Według jego słów wojska Rosji przeprowadziły 16 nalotów na Zaporoże, Balabino, Komyshuvas, Lyubymivka, Petropavlivka, Odarówce, Noworozówce, Siergijówce, Tavrijskie, Jasnej Polanie, Szczęśliwe i Marianówce.

435 bezzałogowych statków powietrznych różnych modyfikacji (głównie typu FPV) zaatakowało Zaporoże, Kuszugum, Balabine, Małokaterynówkę, Rične, Ternuwate, Czerwonodniprowkę, Hryhorówkę, Zapasne, Rizdvyanka, Kosivceve, Stepnogorsk, Pławne, Primorskie, Łukjanowskie, Pawłówkę, Orichów, Szczerbaki, Nowoandriivkę, Nowopawłówkę, Preobrażenkę, Nowodanilówkę, Małą Tokmachkę, Czerwoną Krynicę, Omelnik, Bilohria, Czarivne, Nowoseliwkę, Huliajpilsk, Hirke, Staroukrainkę, Werchną Tersę, Kopani, Dolinkę, Równe, Vozdvyżiwkę oraz Nowe Zaporoże.

Odnotowano 3 ostrzały z systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału (RSZV) w kierunku Nowooleksandrówki i Omelnika.

100 uderzeń artyleryjskich spadło na Rične, Ternuwate, Czerwonodniprowce, Nowojakowliwkę, Magdalinówkę, Rizdwiankę, Kosowce, Stepnogorsk, Plavnie, Primorskie, Łukianowskie, Pawłowce, Orichów, Szczerbaki, Nowoandriivka, Nowopawłowce, Preobrażenka, Nowodanilówka, Mała Tokmachka, Czerwona Krynica, Omelnyk, Bilohria, Czarownym, Nowoseliwce, Guliajpilskim, Girkim, Staroukraince, Werchniej Tersie, Kopaniach, Dolincach, Równym, Vozdzyżewce i Nowym Zaporożu.

Otrzymano 104 zgłoszenia dotyczące uszkodzeń obiektów infrastruktury, budynków mieszkalnych i samochodów – zaznaczył Fiedorow.

Rosja przeprowadziła 692 ataki na obwód zaporoski; są ofiary śmiertelne i wielu rannych.

W centrum Winnicy w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało cztery osoby.

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