W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska przeprowadziły 883 ataki na obwód zaporoski; są ranni

W ciągu ostatnich 24 godzin, według stanu na poranek 10 listopada, pod ostrzałem wroga znalazło się 48 miejscowości w regionie. W wyniku rosyjskich ataków trzy osoby odniosły rany.

Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej przeprowadziły 19 nalotów na Kuszugum, Odarivce, Żółtej Kruczy, Błękitnego, Jasnej Polany, Lubymivce, Tavriyskie, Noworozivce, Rozumivce, Huliaipilske, Wasylivske, Mykilskie i Preobrazhenka.

664 drony różnych typów (głównie FPV) zaatakowały Zaporoże, Balabine, Rične, Ternuwate, Rizdvyankę, Nowojakowłiwkę, Zapasne, Zelenie, Stepnogorsk, Primorskie, Stepowe, Pawłowkę, Łukjanowskie, Orichów, Szczerbaki, Nowodanilówkę, Nowoandriówkę, Małą Tokmachkę, Preobrażenkę, Nowopawłowkę, Czarivne, Bilohiria, Czerwoną Krynicę, Jegorówkę, Nowoseliwkę, Guliajpilskie, Kopani, Dolinkę, Girkę, Górną Tersę, Równe, Wożdzyżówkę, Dobropillę, Przyдорожne, Kosowcewe, Nowe Zaporoże.

Odnotowano 9 ostrzałów z systemów rakietowych w kierunku Zaporoża, Wesołanki, Tawrijskiego, Orichowa, Nowopawłówki i Nowoandrijówki.

Wróg przeprowadził 191 ataków artyleryjskich na Stepnogorsk, Primorskie, Stepowe, Pawłowce, Łukjanowskie, Orichów, Szczerbaki, Nowodanilowce, Nowoandriiwkę, Małą Tokmaczkę, Preobrażencę, Czarownym, Bilohirze, Nowoseliwce, Guliajpilu, Girkom, Werchniej Tersie, Wożdzyżewce, Dobropillu i Kosiewce.

Otrzymano 159 zgłoszeń dotyczących uszkodzeń obiektów infrastruktury, budynków mieszkalnych i samochodów – dodał współprzewodniczący Rady Obrony obwodu zaporoskiego Iwan Fiedorow.

Wieczorem 9 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali infrastrukturę energetyczną rejonu Pervomajskiego w obwodzie mykolaivskim za pomocą dronów bojowych Shahed-238.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon Kremenczuka w nocy z 8 na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

W Połtawie w wyniku upadku rosyjskiego drona zapaliły się dwa garaże.

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