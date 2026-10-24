Rosyjskie wojska przeprowadziły atak na infrastrukturę w Zaporożu; są ranni

W ciągu dnia 24 października rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę w Zaporożu. W wyniku ataku są ranni. Po rosyjskim ataku w mieście zamknięto również ruch przez tamę elektrowni DniproHES.

„Wróg zaatakował obiekt infrastruktury w Zaporożu. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. Uszkodzono samochody” – czytamy w komunikacie.

Ruch przez zaporę elektrowni Dniepr-GES jest całkowicie zablokowany

Semikin poinformował również, że obecnie ruch przez zaporę elektrowni Dniepr-HES jest całkowicie zablokowany.



„Objazd jest możliwy przez Most Łukowy, wyspę Chortyca, Most Wantowy oraz Most Preobrazheńskiego. O przywróceniu ruchu poinformujemy osobno” – dodał szef administracji obwodowej.

Informację tę przekazał szef Obwodnej Administracji Wojskowej Michaił Semikin.



W ciągu ostatnich 24 godzin wróg 934 razy zaatakował obwód zaporoski: siedem osób zostało rannych.

Przypomnijmy, że rosyjskie wojska okupacyjne posunęły się naprzód w pobliżu Małych Szczerbaków i Szczerbaków w obwodzie zaporoskim.

Dobropillia w obwodzie zaporoskim pozostaje pod kontrolą Ukrainy. Informacje o rzekomym zajęciu miasta przez wojska rosyjskie są nieprawdziwe – oświadczył szef Biura Prezydenta Kyrylo Budanow.

Rosyjski dron FPV zaatakował samochód cywilny w pobliżu Komyszuwaki w rejonie zaporoskim. W wyniku uderzenia zginęli 73-letni mężczyzna i 71-letnia kobieta.

Czytaj nas na