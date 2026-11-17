Rosyjskie kanały telewizyjne z serii „Z” sugerują, że atak na most w Kerczu w dniach 16–17 listopada mógł być koordynowany przez siły NATO, powołując się na obecność samolotu rozpoznawczego RC-135U nad Morzem Czarnym w przeddzień ataków. Jednocześnie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że do zniszczenia mostu wykorzystano drony „Palyanytsia” i „Ruta” oraz rakiety „Neptun” i FP-5 „Flamingo”.

Jak podaje rosyjski kanał Telegramowy „Dwóch majorów”, uderzenia na most były przeprowadzane w odstępach co 4–5 minut. Autorzy kanału przypuszczają, że operacja mogła być koordynowana przez siły NATO. Jako argument podają obecność samolotu rozpoznawczego RC-135U nad Morzem Czarnym w przeddzień pierwszego trafienia. Według kanału samolot ten jest sterowany przez Połączone Dowództwo Sił Powietrznych NATO (AIRCOM) w Ramsteinie.

Wołodymyr Zełenski oświadczył, że w operacji wykorzystano ukraińskie drony „Palyanytsia”, „Ruta”, a także rakiety „Neptun” i FP-5 „Flamingo”. Według prezydenta drony „Palyanytsia” uderzyły w część mostu przeznaczoną dla ruchu samochodowego, a rakiety „Neptun”, „Ruta” i „Flamingo” – w część kolejową.

Rosyjski wojskowy kanał na Telegramie „Rybarz” określił uszkodzenia mostu jako najpoważniejsze od początku wojny na pełną skalę. Jak twierdzą, obiekt został trafiony ponad dziesięcioma pociskami manewrującymi „Flamingo”, a także znaczną liczbą dronów. Autorzy kanału uważają, że rosyjska obrona przeciwlotnicza została przeciążona liczbą środków rażenia.

Analityk wojskowy BBC Ilja Abishev również zwrócił uwagę na powagę uszkodzeń. Wyjaśnił, że łukowa konstrukcja mostu nie jest elementem dekoracyjnym, lecz uczestniczy w rozkładzie obciążenia i zapewnia stabilność konstrukcji przęsłowej.

Według oceny Abisheva uszkodzenie łuku pozbawia Krym bezpośredniego połączenia samochodowego i kolejowego z terytorium Rosji. Alternatywami pozostają trasa lądowa przez okupowane części obwodów zaporoskiego i chersońskiego, przeprawa promowa oraz dostawy morskie. Jednocześnie analityk podkreśla, że te trasy mają ograniczone możliwości i pozostają podatne na ataki.

prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował 17 listopada, iż uderzenie na most krymski zostało przeprowadzone w siódmym etapie operacji , której przygotowania trwały kilka tygodni. Przypomnijmy, że



Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do zniszczenia mostu kerczeńskiego 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane we wspólną operację.

W wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada na dnie kanału Kercz-Jenikal znalazło się około 6000 ton rosyjskiej stali. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor wpisu, jest praktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

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