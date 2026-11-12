Rosyjski dron zaatakował autobus pasażerski w obwodzie zaporoskim; są ranni

12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały autobus pasażerski w rejonie Zaporoża. W wyniku ataku ranne zostały trzy kobiety, z których jedna znajduje się w stanie krytycznym.

„Ranne są trzy kobiety, z których jedna znajduje się w stanie krytycznym. W momencie uderzenia w autobusie znajdowało się około 12–15 osób” – poinformował szef obwodu.

Jak dodał, w czasie ataku w autobusie znajdowało się około 12–15 pasażerów.

Poszkodowanym udzielono niezbędnej pomocy medycznej. Okoliczności rosyjskiego ataku są obecnie wyjaśniane.

Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin.

W dniu 12 listopada w ciągu dnia rosyjskie wojska przeprowadziły atak dronem na prywatną zabudowę w Zaporożu. W wyniku ataku ranna została kobieta.

Przypomnijmy, że rano 12 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. W wyniku uderzenia ciężkie obrażenia odniosła mieszkanka tej dzielnicy, która później zmarła w szpitalu.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji celem ataku mogło być centrum handlowe „Epicentrum”.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz osiedla mieszkaniowe w obwodzie rówieńskim. W wyniku ataku bez dostaw energii elektrycznej pozostały Kostopil, a także miejscowości w rejonach rówieńskim i sarneńskim.

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