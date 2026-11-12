Rosyjski dron zaatakował dzielnicę mieszkaniową w Zaporożu; ranna została kobieta

W dniu 12 listopada w ciągu dnia rosyjskie wojska przeprowadziły atak dronem na prywatną zabudowę w Zaporożu. W wyniku ataku ranna została kobieta.

Poinformował o tym przedstawiciel obwodowej administracji wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin.

Jak podał, rosyjski dron uderzył w okno domu. Kobieta odniosła obrażenia nóg. Lekarze udzielają poszkodowanej wszelkiej niezbędnej pomocy.

Przypomnijmy, że rano 12 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. W wyniku uderzenia ciężkie obrażenia odniosła mieszkanka tej dzielnicy, która później zmarła w szpitalu.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji celem ataku mogło być centrum handlowe „Epicentrum”.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz osiedla mieszkaniowe w obwodzie rówieńskim. W wyniku ataku bez dostaw energii elektrycznej pozostały Kostopil, a także miejscowości w rejonach rówieńskim i sarneńskim.

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