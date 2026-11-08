Rosyjski dron zaatakował samochód cywilny w Zaporożu; jest jeden ranny

W Zaporożu w wyniku ataku rosyjskiego drona na samochód cywilny ranny został 54-letni mężczyzna. Poszkodowany trafił do szpitala.

„Rosjanie zaatakowali samochód cywilny w Zaporożu. W wyniku wrogiego ataku ranny został 54-letni mężczyzna” – zaznaczył Semikin.

Według jego informacji poszkodowany został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze udzielają mu niezbędnej pomocy.

Poinformował o tym pełniący obowiązki szefa obwodowej administracji wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin.

Dzisiaj, 8 listopada, rano rosyjskie wojska zaatakowały dronem przedmieścia Dniepru. W wyniku ataku zginęła jedna osoba, a kolejna odniosła obrażenia. Zniszczono również co najmniej jeden dom prywatny, a w miejscu uderzenia wybuchł pożar.

W wyniku nocnego ataku rosyjskich dronów na obwód wołyński w rejonie łuckim wybuchł pożar na terenie gospodarstwa rolnego. Obecnie pożar został opanowany, nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych ani rannych.

W Odessie rano 8 listopada rosyjskie wojska ponownie uderzyły w magazyn produktów spożywczych, który wcześniej był już celem ataku. W wyniku trafienia wybuchł rozległy pożar.

W obwodzie donieckim w wyniku rosyjskich ostrzałów 7 listopada zginęło pięciu cywilów. Trzy osoby padły ofiarą ataków w Kramatorsku, a kolejne dwie zginęły w Bilenkim i Drużkowcu.

W nocy z 7 na 8 listopada rosyjski dron zaatakował obiekt infrastruktury krytycznej w obwodzie charkowskim. W wyniku uderzenia około 250 tysięcy abonentów pozostało bez dostaw energii elektrycznej.

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