W wyniku uderzenia bezzałogowego statku powietrznego w dworzec kolejowy w mieście Korosten w obwodzie żytomierskim zginęła jedna osoba, a dwie kolejne odniosły obrażenia. Informację tę podała 24 listopada spółka „Ukrzaliznytsia”, precyzując, że śmiertelne obrażenia spowodowały odłamki.

„W momencie uderzenia w pobliżu dworca znajdował się pociąg elektryczny. Centrum monitoringu „Ukrzaliznyci” ostrzegło o zagrożeniu. Załoga pociągu ogłosiła stan podwyższonego zagrożenia i zarządziła ewakuację. Pracownicy kolei ewakuowali również ludzi z budynku dworca. Znajduje się tam duże stacjonarne schronienie, do którego udali się pracownicy kolei, załoga pociągu elektrycznego oraz większość pasażerów” – czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że żaden z pracowników nie ucierpiał.

„Po raz kolejny podkreślamy: po ogłoszeniu podwyższonego zagrożenia niezwykle ważne jest ścisłe przestrzeganie instrukcji pracowników kolei oraz ogłoszeń, które są nadawane. To ratuje życie. Przebywanie w pobliżu infrastruktury kolejowej w czasie ogłoszonego podwyższonego zagrożenia, gdy kolejowcy przeprowadzają ewakuację, oznacza narażanie się na śmiertelne niebezpieczeństwo. Przestrzegajcie instrukcji i podróżujcie bezpiecznie!” – podkreśliła firma.

W ciągu ostatniej doby oraz w nocy z 24 na 25 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obiekty cywilne i infrastrukturę energetyczną w obwodzie żytomierskim. W szczególności w Korosteniu ostrzelano oddział „Nowa Poczta”, gdzie po ataku wybuchł rozległy pożar.

W październiku armia rosyjska kilkakrotnie atakowała północną część obwodu żytomierskiego. Atakom uległy obiekty infrastruktury kolejowej i energetycznej w rejonie korostenowskim.

3 kwietnia Korosten w obwodzie żytomierskim został zaatakowany przez rosyjskie wojska przy użyciu rakiet i dronów. W wyniku ostrzału zginęła kobieta, a siedem innych osób odniosło rany.

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