Rosyjski dron FPV zabił 70-letniego mężczyznę w miejscowości Kuszugum w rejonie zaporoskim. W wyniku ataku na Zaporoże ranna została jeszcze jedna osoba — 57-letnia kobieta.

„Rosyjski dron FPV zaatakował Kuszuhum. Zginął 70-letni mieszkaniec tej miejscowości”.

Następnie Semikin poinformował o rosyjskim ataku na Zaporoże. Według wstępnych danych 57-letnia kobieta doznała urazu wybuchowego. Została hospitalizowana.

W wyniku trafienia w kiosk handlowy wybuchł pożar. W pobliskim budynku wybiło okna.

Skutki ataku są obecnie ustalane.

Źródło: szef Administracji Obwodowej w Zaporożu Michaił Semikin.

W Zaporożu w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono samochód Czerwonego Krzyża.

W obwodzie zaporoskim podczas akcji ratowniczej po ostrzałach wrogich rannych zostało dwóch pracowników oddziału szybkiego reagowania Ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Obok oznakowanego samochodu organizacji rozległ się wybuch, gdy załoga zmierzała na miejsce zdarzenia, aby udzielić pomocy ludziom.

Wieczorem 23 sierpnia w Chersoniu w wyniku rosyjskiego ataku dronami zapalił się magazyn Ukraińskiego Czerwonego Krzyża.

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