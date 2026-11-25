Rosyjski dron uderzył w obiekt energetyczny w rejonie Połtawy; cztery osoby odniosły obrażenia
W środę, 25 listopada, w ciągu dnia rosyjskie wojska zaatakowały dronem obiekt energetyczny w rejonie Połtawy, w wyniku czego cztery osoby odniosły obrażenia – poinformował szef Połtawskiej Administracji Obwodowej Witalij Dyakivnych. Poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc.
Obecnie wyjaśniane są okoliczności tego zdarzenia.
Źródło: oświadczenie szefa Obwodnej Administracji Państwowej w Połtawie Witalija Dyakivnycza opublikowane w serwisie Telegram.
W środę, 25 listopada, rosyjskie wojska po raz kolejny zaatakowały infrastrukturę energetyczną obwodu dniepropetrowskiego, w wyniku czego uszkodzono sieci przesyłowe i pozbawiono zasilania część Dniepru, a także rejonów dniepropetrowskiego, pawłogradzkiego, synełnikowskiego i samarowskiego.
W wyniku ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną bez dostaw energii elektrycznej zostali odbiorcy w pięciu regionach kraju. Najtrudniejsza sytuacja na dzień 25 listopada panuje obecnie w obwodach dniepropetrowskim i zaporoskim.
Rosja ostrzelała infrastrukturę energetyczną w Winnicy, doszło do przerw w dostawach prądu.
W obwodzie poltawskim w wyniku upadku wrogiego drona uszkodzono linię energetyczną, co spowodowało przerwy w dostawach prądu.
W obwodzie zaporoskim wprowadzono specjalne harmonogramy awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej (SGAW).