W środę, 25 listopada, w ciągu dnia rosyjskie wojska zaatakowały dronem obiekt energetyczny w rejonie Połtawy, w wyniku czego cztery osoby odniosły obrażenia – poinformował szef Połtawskiej Administracji Obwodowej Witalij Dyakivnych. Poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc.

Obecnie wyjaśniane są okoliczności tego zdarzenia.

Źródło: oświadczenie szefa Obwodnej Administracji Państwowej w Połtawie Witalija Dyakivnycza opublikowane w serwisie Telegram.

W środę, 25 listopada, rosyjskie wojska po raz kolejny zaatakowały infrastrukturę energetyczną obwodu dniepropetrowskiego, w wyniku czego uszkodzono sieci przesyłowe i pozbawiono zasilania część Dniepru, a także rejonów dniepropetrowskiego, pawłogradzkiego, synełnikowskiego i samarowskiego.

W wyniku ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną bez dostaw energii elektrycznej zostali odbiorcy w pięciu regionach kraju. Najtrudniejsza sytuacja na dzień 25 listopada panuje obecnie w obwodach dniepropetrowskim i zaporoskim.

Rosja ostrzelała infrastrukturę energetyczną w Winnicy, doszło do przerw w dostawach prądu.

W obwodzie poltawskim w wyniku upadku wrogiego drona uszkodzono linię energetyczną, co spowodowało przerwy w dostawach prądu.

W obwodzie zaporoskim wprowadzono specjalne harmonogramy awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej (SGAW).

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