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Rosyjski dron FPV zaatakował wieś w obwodzie zaporoskim; zginął 59-letni mężczyzna

UA NEWS 16 listopada 2026 07:51
Rosyjski dron FPV zaatakował wieś w obwodzie zaporoskim; zginął 59-letni mężczyzna

Rosyjskie wojska przeprowadziły atak za pomocą drona FPV na wieś Bilenkie w rejonie zaporoskim, w wyniku czego zginął 59-letni mieszkaniec tej miejscowości. Podczas ataku uszkodzono również obiekt infrastruktury cywilnej.

 

Według informacji władz obwodowych rosyjskie siły zbrojne wykorzystały drona FPV do ataku na obiekt cywilny w tej miejscowości.

W wyniku uderzenia zginął 59-letni mężczyzna. W komunikacie obwodowej administracji wojskowej nie podano informacji o innych ofiarach ani o skali zniszczeń.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Zaporożu

Przypomnijmy, że w Kijowie i kilku obwodach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny.

Na Bukowinie obrona przeciwlotnicza zestrzeliła rosyjskiego drona odrzutowego.

W nocy rosyjskie wojska zaatakowały obiekt o znaczeniu krytycznym dla przemysłu w obwodzie winnickim.

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