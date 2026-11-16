Rosyjski dron FPV zaatakował wieś w obwodzie zaporoskim; zginął 59-letni mężczyzna

Rosyjskie wojska przeprowadziły atak za pomocą drona FPV na wieś Bilenkie w rejonie zaporoskim, w wyniku czego zginął 59-letni mieszkaniec tej miejscowości. Podczas ataku uszkodzono również obiekt infrastruktury cywilnej.

Według informacji władz obwodowych rosyjskie siły zbrojne wykorzystały drona FPV do ataku na obiekt cywilny w tej miejscowości.

W wyniku uderzenia zginął 59-letni mężczyzna. W komunikacie obwodowej administracji wojskowej nie podano informacji o innych ofiarach ani o skali zniszczeń.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Zaporożu

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