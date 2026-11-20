Rano 20 listopada rosyjski dron typu FPV zaatakował tramwaj w dzielnicy Zawodskiej w Zaporożu. W wyniku uderzenia kobieta odniosła rany od odłamków. Lekarze udzielają jej niezbędnej pomocy.

Według wstępnych informacji poszkodowana kobieta odniosła rany od odłamków. Okoliczności i skutki ataku są obecnie ustalane.

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie przeprowadziły 676 ataków na 43 miejscowości w obwodzie zaporoskim. Poinformował o tym współprzewodniczący Rady Obrony Iwan Fiedorow.

W szczególności okupanci przeprowadzili:

14 nalotów – na Zaporoże, Błakytne, Myrolyubivkę, Odarivkę, Noworozivkę, Żółtą Kruchę, Tavriyske, Nowoivanivkę i Huliaipil;

522 ataki dronami różnych typów , głównie dronami FPV;

9 ostrzałów z rakietowych systemów salwowych – na Pawłowkę, Małą Tokmaczkę, Nowodanilówkę, Nowoandriiwkę i Guliajpil;

131 ostrzałów artyleryjskich – na miejscowości w obwodzie.

W wyniku rosyjskich ataków na rejon zaporoski zginęła jedna osoba.

Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin.

W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na infrastrukturę transportową i przemysłową rejonu Korosten w obwodzie żytomierskim. W wyniku ataku jedna osoba odniosła rany.

Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych opublikowała pierwsze nagrania po rosyjskich atakach na stolicę w nocy z 19 na 20 listopada. Według wstępnych danych w wyniku ataku zginęły trzy osoby, 11 zostało rannych, a jedną osobę ewakuowano.

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