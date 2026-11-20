Rosyjski dron FPV zaatakował tramwaj w Zaporożu; ranna została kobieta
Rano 20 listopada rosyjski dron typu FPV zaatakował tramwaj w dzielnicy Zawodskiej w Zaporożu. W wyniku uderzenia kobieta odniosła rany od odłamków. Lekarze udzielają jej niezbędnej pomocy.
Według wstępnych informacji poszkodowana kobieta odniosła rany od odłamków. Okoliczności i skutki ataku są obecnie ustalane.
W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie przeprowadziły 676 ataków na 43 miejscowości w obwodzie zaporoskim. Poinformował o tym współprzewodniczący Rady Obrony Iwan Fiedorow.
W szczególności okupanci przeprowadzili:
- 14 nalotów – na Zaporoże, Błakytne, Myrolyubivkę, Odarivkę, Noworozivkę, Żółtą Kruchę, Tavriyske, Nowoivanivkę i Huliaipil;
- 522 ataki dronami różnych typów, głównie dronami FPV;
- 9 ostrzałów z rakietowych systemów salwowych – na Pawłowkę, Małą Tokmaczkę, Nowodanilówkę, Nowoandriiwkę i Guliajpil;
- 131 ostrzałów artyleryjskich – na miejscowości w obwodzie.
W wyniku rosyjskich ataków na rejon zaporoski zginęła jedna osoba.
Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin.
W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na infrastrukturę transportową i przemysłową rejonu Korosten w obwodzie żytomierskim. W wyniku ataku jedna osoba odniosła rany.
Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych opublikowała pierwsze nagrania po rosyjskich atakach na stolicę w nocy z 19 na 20 listopada. Według wstępnych danych w wyniku ataku zginęły trzy osoby, 11 zostało rannych, a jedną osobę ewakuowano.