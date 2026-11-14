Rosyjski atak na Pawłograd spowodował śmierć jednej osoby, a liczba rannych wzrosła do dziesięciu
W wyniku ataku rakietowego Rosji na Pawłograd 14 listopada zginęła jedna osoba, a dziesięć kolejnych zostało rannych.
Informację tę podała na Telegramie Obwodna Administracja Państwowa w Dniepropietrowsku.
„Jedna osoba zginęła w wyniku wrogiego ataku na Pawłograd. Dziesięć osób odniosło obrażenia” – czytamy w komunikacie.
Zaznaczono, że cztery kobiety, trzech mężczyzn i siedmioletni chłopiec zostali hospitalizowani w stanie średniej ciężkości. Dwie kolejne kobiety będą leczone ambulatoryjnie.
Przypomnijmy, że Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Pawłograd.
W wyniku porannego i popołudniowego ataku Rosjan na Kijów 14 listopada szczątki dronów znaleziono co najmniej w dwóch dzielnicach stolicy.
W nocy z 13 na 14 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 96 dronami bojowymi, w tym 61 rakietowymi. Siłom obrony przeciwlotniczej udało się zneutralizować większość dronów, jednak część z nich dotarła do celów.
13 listopada rosyjscy najeźdźcy przeprowadzili atak na stację benzynową w obwodzie czernihowskim.