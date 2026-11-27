W wyniku ataku na zakład w Nizhynie w obwodzie czernihowskim 27 listopada zginęły trzy osoby, a siedem kolejnych zostało rannych. Na miejscu działają służby ratownicze i policja, która dokumentuje skutki ostrzału.

Rosyjskie wojska przeprowadziły atak w ciągu dnia. Atak spowodował śmierć trzech osób i ranił kolejnych siedem. Nowe zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazują skutki rosyjskiego ostrzału zakładu.

Na miejscu działają grupa śledczo-operacyjna rejonowego zarządu policji w Nizhynie oraz służby ratownicze. Funkcjonariusze organów ścigania rejestrują zniszczenia, zbierają dowody i dokumentują skutki ataku.

Informacje dotyczące ostrzału zostaną wpisane do Jednolitego Rejestru Postępowań Przedprocesowych na podstawie art. 438 Kodeksu Karnego Ukrainy – zbrodnie wojenne.

Poinformował o tym wydział komunikacji policji obwodu czernihowskiego.

Wcześniej informowano, że rosyjski atak na zakład w Nizhynie spowodował śmierć dwóch osób.

Wcześniej Rosja zaatakowała kombinat tłuszczowy w Nizhynie: zakład doznał znacznych zniszczeń.

Rosja uszkodziła również placówkę edukacyjną w Nizhynie.

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