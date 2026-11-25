Znany prokremlowski bloger lotniczy Ilja Tumanow, prowadzący kanał na Telegramie Fighterbomber, skrytykował wartość bojową rosyjskiego myśliwca piątej generacji Su-57. Jego zdaniem wycofanie tych samolotów z działań bojowych prawie nie wpłynie na przebieg wojny, podczas gdy znacznie ważniejszą rolę dla armii RF odgrywa radziecki śmigłowiec Mi-8.

Tumanow napisał o tym na swoim kanale w Telegramie.

Bloger zareagował na oświadczenie dyrektora generalnego Zjednoczonej Korporacji Lotniczej Wadima Badechy, który nazwał Su-57 głównym samolotem rosyjskiej lotnictwa operacyjno-i stwierdził, że myśliwiec ten jest rzekomo najbardziej sprawdzonym samolotem piątej generacji w rzeczywistych warunkach bojowych.

Tumanow poddał w wątpliwość te oceny i zauważył, że Su-57 nie wykazał przewagi nad zachodnimi samolotami, z których korzysta Ukraina. W szczególności zapytał, ile amerykańskich F-16 i francuskich Mirage udało się zestrzelić rosyjskiemu myśliwcowi.

Natomiast za najważniejszy środek lotniczy dla rosyjskich sił zbrojnych bloger uznał Mi-8. Śmigłowce te są wykorzystywane do transportu personelu i ładunków, ewakuacji rannych, a także do przeprowadzania ataków za pomocą pocisków niekierowanych.

Według Tumanowa to właśnie sprzęt, który codziennie wykonuje szeroki zakres zadań, ma większą wartość praktyczną dla armii niż rzadkie, flagowe modele uzbrojenia. Stwierdził, że w przypadku zaprzestania wykorzystywania Su-57 na froncie nie zauważą tego ani rosyjscy wojskowi, ani strona ukraińska.

Jednocześnie bloger zaznaczył, że utrata myśliwca Su-35 byłaby odczuwalna dla rosyjskiego lotnictwa, a zniszczenie samolotu szturmowego Su-34 nazwałby katastrofą.

Su-57 to jedyny rosyjski myśliwiec piątej generacji znajdujący się na uzbrojeniu Federacji Rosyjskiej. Według szacunków przytoczonych w artykule, do początku 2026 roku jednostki na pierwszej linii frontu otrzymały 18 takich samolotów.

Wcześniej w Rosji doszło do eksplozji myśliwca Su-57, a Główny Urząd Wywiadu ujawnił szczegóły.

29 października 2026 roku na rosyjskim lotnisku wojskowym „Achhtubinsk” wybuchł myśliwiec Su-57. Poinformowało o tym Główne Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

W obwodzie astrachańskim spłonął myśliwiec Su-57.

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