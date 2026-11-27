Dowództwo rosyjskich sił zbrojnych grozi wysłaniem dowódców na misje szturmowe z powodu braku postępów na kierunku zaporoskim.

Według informacji jednego z agentów ruchu, kierownictwo ugrupowania wojskowego „Wostok” stanowczo domaga się od dowództwa 5. i 36. armii ogólnowojskowych RF, by za wszelkąceny naprawiło sytuację na polu walki, aby dostosować ją do wcześniej przekazanych „na górę” raportów. Dowództwo tych armii ze swojej strony wywiera presję na kierownictwo swoich dywizji motorizowanych (127., 37. i 64.).

Zgodnie z wymienionymi raportami rosyjskie oddziały miały już dotrzeć na obrzeża Nowomykolaivki w obwodzie zaporoskim oraz Pokrowskiego w obwodzie dniepropetrowskim. W rzeczywistości jednak nadal znajdują się one w odległości ponad 30 km od Nowomykolaivki i ponad 20 km od Pokrowskiego.

Informację tę przekazał ruch partyzancki „ATESH” na Telegramie.

Żołnierze brygady „Rubizh” udaremnili wrogi szturm z użyciem pojazdów opancerzonych i motocykli.

W obwodzie czernihowskim mobilna grupa ogniowa 105. oddziału straży granicznej im. księcia Włodzimierza zestrzeliła rosyjską małą rakietę skrzydłową „Filin”. Do zniszczenia celu powietrznego żołnierze wykorzystali zautomatyzowany kompleks.

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