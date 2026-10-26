Rosyjskiego granatnika z 202. pułku strzelców skazano zaocznie na 12 lat pozbawienia wolności za naruszenie praw i zwyczajów wojennych.

W kwietniu 2022 roku, podczas okupacji Balaklii w obwodzie charkowskim, rosyjscy żołnierze zatrzymali lokalną mieszkankę pod zarzutem współpracy z Siłami Zbrojnymi Ukrainy. Kobietę bezprawnie przetrzymywano przez dobę w zajętej komendzie policji.

W nocy żołnierz wyprowadził ją z celi do gabinetu służbowego i, grożąc śmiercią, zgwałcił.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego

Akty oskarżenia przeciwko pięciu mieszkańcom Chersoniu zostały przekazane do sądu w związku z dobrowolnym udziałem w nielegalnej formacji paramilitarnej na tymczasowo okupowanym terytorium Ukrainy. Według prokuratury osoby te chroniły infrastrukturę kolejową zajętą przez rosyjskich okupantów.

Byłą główną architektkę Melitopola w obwodzie zaporoskim skazano zaocznie na 15 lat pozbawienia wolności. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy nadal dokumentuje przestępstwa osób współpracujących z siłami okupacyjnymi na tymczasowo okupowanych terytoriach.

W Kropywnickim Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała lokalnego mieszkańca, którego podejrzewa się o współpracę z FSB oraz o kierowanie rosyjskimi atakami rakietowymi i dronowymi na infrastrukturę paliwowo-energetyczną i logistyczną. Podczas zatrzymania u mężczyzny zabezpieczono dwa noże myśliwskie, które – według ustaleń śledztwa – nosił przy sobie w celu ewentualnego stawienia oporu funkcjonariuszom organów ścigania.

Czytaj nas na