Rosyjskie wojska codziennie wysyłają po dwie–trzy fale dronów rakietowych w kierunku zachodnich obwodów Ukrainy. Głównymi celami ataków pozostaje infrastruktura energetyczna, w szczególności podstacje.

Według Andrijego Sadowego rosyjskie siły zbrojne kierują drony odrzutowe na zachód Ukrainy, próbując zniszczyć obiekty infrastruktury.

Ukraińskie siły zbrojne zestrzeliwują większość celów powietrznych, jednak w regionie odnotowuje się również trafienia. Najczęściej przeciwnik próbuje uderzyć w podstacje energetyczne.

Burmistrz Lwowa opowiedział również o skutkach spadających fragmentów dronów na terenie miasta.

„Jeśli chodzi o terytorium Lwowa, to kiedy zestrzelono drony, ich fragmenty spadały na budynki mieszkalne i spowodowały pewne uszkodzenia” – zaznaczył Andrij Sadowyj.

Burmistrz Lwowa podkreślił, że rosyjskie wojska mogą przeprowadzić atak na dowolny region Ukrainy. Dlatego, jak powiedział, obywatele muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa i korzystać ze schronów podczas alarmów powietrznych.

„Nie ma dziś ani jednego bezpiecznego miasta na Ukrainie, ponieważ zarówno dronem, jak i rakietą balistyczną można trafić w dowolny obiekt. Dlatego każdy musi korzystać ze schronów i stosować środki bezpieczeństwa” – podkreślił burmistrz Lwowa.

Andrij Sadowy wezwał Ukraińców do odpowiedzialnego podejścia do własnego bezpieczeństwa, ponieważ zagrożenie rosyjskimi atakami powietrznymi utrzymuje się nawet w zachodnich obwodach kraju.

O tym burmistrz Lwowa Andrij Sadowyj opowiedział w ramach projektu „Remowska Wywiad”.

W ciągu doby — od rana 27 do rana 28 października — rosyjskie wojska przeprowadziły 50 ataków na 26 miejscowości w 14 gminach obwodu sumskiego. W wyniku ataków rannych zostało dwóch mężczyzn.

W wyniku kolejnego rosyjskiego ostrzału całkowicie zniszczono fabrykę ukraińskiej marki odzieży damskiej Helena.Mikhnich. O utracie zakładu produkcyjnego poinformowano słowami: „Fabryki już nie ma”.

Wcześniej Rosja zaatakowała zakład produkujący żywność w obwodzie odeskim.

Również podczas ataku na Kijów Rosja zniszczyła biuro ukraińskiej marki Nika Zemlyanikina.

Ponadto rosyjski ostrzał uszkodził zakład produkcyjny marki Harvest clothing.

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