Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga skomentował oświadczenia szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa dotyczące „odwiecznych ziem rosyjskich”. Ukraiński dyplomata podkreślił, że granice państwowe wyznaczają nie historyczne mrzonki, lecz prawo międzynarodowe i Kartę Narodów Zjednoczonych.

W odpowiedzi na wypowiedzi Ławrowa ukraiński minister przypomniał o Kubaniu, Starodubszczyźnie, Północnej i Wschodniej Słobozanszczyźnie, a także o ukraińskich ziemiach w Powołżu, na południu Syberii i na Dalekim Wschodzie.

„Mieszkańcy Kubani, Starodubszczyzny, Północnej i Wschodniej Słobozhanszczyzny – w granicach dzisiejszego Kraju Krasnodarskiego oraz obwodów biełgorodzkiego, briańskiego, woroneżskiego, kurskiego i rostowskiego – od wieków posługiwali się językiem ukraińskim i uważali się za Ukraińców. Może więc i my powinniśmy domagać się zwrotu tych odwiecznych ziem ukraińskich? A przy okazji także Żółtego, Szarego i Zielonego Klina – ziem zamieszkanych przez Ukraińców w Powołżu, na południu Syberii i na Dalekim Wschodzie?”, – napisał Sybiga.

Minister podkreślił, że właśnie dlatego na świecie istnieją uznane na arenie międzynarodowej granice, które powinny być wyznaczane zgodnie z normami prawa międzynarodowego.

„Nie wyznaczają ich historyczne urojenia, lecz prawo międzynarodowe i Statut ONZ – pojęcia, które minister spraw zagranicznych RF powinien dobrze znać, ale które otwarcie lekceważy” – dodał Sybiga.

Dzień wcześniej szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow nazwał południowy wschód Ukrainy oraz większą część środkowej Ukrainy, w tym Kijów, „historycznymi ziemiami rosyjskimi”.

„Południowy wschód Ukrainy, oczywiście, oraz większa część środkowej Ukrainy, w tym Kijów, to bez wątpienia odwieczne ziemie rosyjskie. Mieszka tam naród, który został ochrzczony w tej samej chrzcielnicy co my, skąd wszyscy pochodzimy” – oświadczył Ławrow.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/1795260054-1860.mp4

Andrij Sybiga napisał o tym w serwisie społecznościowym X.

Przypomnijmy, że minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow wygłosił szereg oświadczeń dotyczących Ukrainy, podważając jej historyczne prawo do własnego terytorium. Nazwał południowy wschód i znaczną część środkowej Ukrainy, w szczególności Kijów, „ziemiami odwiecznie rosyjskimi”, a władze ukraińskie oskarżył o rzekome szerzenie „jaskiniowej rusofobii”.

Przypomnijmy, że Moskwa przygotowała własny dokument programowy dotyczący kształtowania nowej architektury bezpieczeństwa w Eurazji, do której – zgodnie z zamysłem Kremla – mają zostać włączeni wszyscy jego sojusznicy. Minister spraw zagranicznych RF Siergiej Ławrow oświadczył, że proponowany system nie powinien ograniczać interesów żadnej ze stron.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że cele Moskwy w wojnie przeciwko Ukrainie pozostają niezmienne, a zniesienie tak zwanych ograniczeń praw ludności rosyjskojęzycznej musi nastąpić natychmiast i nie może być przedmiotem negocjacji. Powiedział to dziennikarzom po zakończeniu 21. szczytu Azji Wschodniej w Manili.

Czytaj nas na