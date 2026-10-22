Sybiga zareagował na atak balistyczny na Kijów, wypowiadając się na temat rosyjskiego humanizmu

22 października minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga skomentował rosyjski atak na Kijów, nawiązując do słów specjalnego wysłannika USA Steve’a Witkofa, który dzień wcześniej nazwał przywódcę Kremla Władimira Putina „humanistą”.

Sybiga podkreślił, że był to brutalny atak z użyciem dziesiątek rakiet balistycznych, które uderzyły w infrastrukturę energetyczną, placówki medyczne, centra handlowe i dzielnice mieszkalne. Dodał, że atakom uległy również inne miasta Ukrainy.

„W nocy mieszkańcy Kijowa usłyszeli, jak naprawdę brzmi rosyjski »humanizm«... Uspokajanie, służalczość i pochlebstwa nie powstrzymają tej wojny. Powstrzymać ją może jedynie siła” – podsumował minister.

W wyniku rosyjskiego ataku balistycznego na Kijów zginęła jedna osoba, a 22 zostały ranne, w tym czworo dzieci.

Przypomnijmy, że w Kijowie ograniczono ruch na Moście Południowym po rosyjskim ostrzale.

Wcześniej w Kijowie ograniczono ruch pociągów zielonej linii metra z powodu uszkodzeń Mostu Południowego.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

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