W ciągu ostatniej doby oddziały ugrupowania SBS trafiły 808 rosyjskich okupantów, z czego 293 zostało zlikwidowanych. To nowy rekord pod względem liczby trafionych żołnierzy wroga.

W sumie w ciągu doby trafiono 2552 cele wroga.

Wśród trafionych celów znalazło się:

808 żołnierzy, z czego 293 zlikwidowano;

95 punktów startowych dronów;

1 system obrony przeciwlotniczej/system rakietowy;

20 stacji radarowych i urządzeń walki elektronicznej;

178 pojazdów, sprzętu specjalistycznego i inżynieryjnego;

1 czołg i 13 bojowych pojazdów opancerzonych;

18 systemów artyleryjskich, w tym 1 system rakietowy;

663 schrony i okopy;

382 wrogie bezzałogowe statki powietrzne typu „kopter”, „skrzydło”, „szahid” i „gerbera”.

Od początku listopada (01–22.11) oddziały grupowania SBS zniszczyły 45 353 cele wroga, w tym 13 845 członków personelu.

Źródło: SBS

W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 2 471 rosyjskich żołnierzy. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował zaktualizowane statystyki strat wroga.

Przypomnijmy, że na kierunku Pokrowskim żołnierze 4. brygady operacyjnej „Rubizh” Gwardii Narodowej Ukrainy udaremnili kolejną próbę rosyjskich okupantów szturmu na ukraińskie pozycje z wykorzystaniem pojazdów opancerzonych i motocykli.

W ciągu ostatniej doby, 21 listopada, armia rosyjska straciła w wojnie przeciwko Ukrainie kolejnych około 2310 żołnierzy. Ogółem od początku pełnej inwazji straty osobowe Federacji Rosyjskiej, według szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, wyniosły około 1 miliona 637 tysięcy osób.

Czytaj nas na