Zdjęcia satelitarne portu w Bengazi w Libii z 23 listopada pokazują skutki uderzenia w rosyjski statek towarowy MV ANGARA oraz korwetę „Merkury”.

Na zdjęciach statek MV ANGARA stoi w północnej części portu, a z jego dziobu unosi się dym.

W pobliżu widoczne są wozy strażackie i inny sprzęt. Odcinek nabrzeża, przy którym znajdują się jeszcze dwa statki towarowe, został zablokowany przez małe łodzie.

Rosyjska korweta „Merkury”, która doznała poważnych uszkodzeń, pozostaje przewrócona i częściowo zalana.

Zdjęcia satelitarne opublikowała firma Vantor.

Źródło: „Schemy” (Radio Swoboda).

Przypomnijmy, że rosyjska korweta „Merkury” zatonęła po trafieniu przez drony.

Wideo: drony zniszczyły rosyjską korwetę „Merkury” w porcie w Bengazi.

22 listopada w Libii morskie drony trafiły objęty sankcjami statek zaopatrzeniowy ASCALON, który płynął z Kaliningradu do portu w Bengazi, prawdopodobnie z wyposażeniem wojskowym i sprzętem dla „Korpusu Afrykańskiego” RF.

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