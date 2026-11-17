Rosyjski Bank Centralny zobowiązał instytucje kredytowe do przekazania do 1 września 2027 r. danych dotyczących wszystkich aktywnych kart płatniczych obywateli do jednolitego systemu ewidencji kart płatniczych (ESOPK).

Zgodnie z nowymi przepisami banki muszą podać numery i rodzaje kart, za pomocą których realizowane są przelewy pieniężne, a także indywidualne numery podatkowe (INP) klientów. Całodobowe przyjmowanie, przetwarzanie i przechowywanie tej bazy danych będzie realizowane przez Narodowy System Kart Płatniczych (NSPK). Ponadto od 1 września 2027 r. zacznie obowiązywać ograniczenie, zgodnie z którym jedna osoba fizyczna będzie mogła posiadać łącznie nie więcej niż 20 kart płatniczych we wszystkich bankach.

Instytucje finansowe mają obowiązek ustalić IPN wszystkich klientów będących osobami fizycznymi do 1 stycznia 2028 roku. Jeśli obywatel odmówi podania tych danych, bank będzie miał prawo na sześć miesięcy zablokować mu zdalny dostęp do rachunków, a także ograniczyć wypłatę gotówki z bankomatów lub korzystanie z portfeli elektronicznych.

Zaostrzenie nadzoru finansowego w Federacji Rosyjskiej następuje równocześnie z rozszerzeniem uprawnień służby podatkowej. W szczególności rząd Rosji zaproponował, aby od 1 stycznia 2027 r. Bank Centralny był zobowiązany do przekazywania Federalnej Służbie Podatkowej (FPS) danych dotyczących obywateli, którzy regularnie otrzymują przelewy od innych osób fizycznych, co pozwoli urzędnikom podatkowym żądać wyciągów z rachunków. Ponadto od 2027 r. planuje się nałożyć na banki obowiązek informowania FPS w ciągu godziny o płatnościach dokonywanych przez Rosjan za towary i usługi za pomocą kart, przelewów lub systemu szybkich płatności.

Osobno do Dumy Państwowej RF wpłynął projekt ustawy, który przewiduje surowe ograniczenia dla osób podejrzanych o „wątpliwe przelewy”. W przypadku jego przyjęcia od 1 marca 2028 r. takim obywatelom może zostać zabronione wpłacanie gotówki na konta oraz otrzymywanie przelewów od innych osób fizycznych na kwotę przekraczającą 30 tysięcy rubli miesięcznie.

Źródło: Gazeta „The Moscow Times”.

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