W nocy z 7 na 8 listopada w tymczasowo okupowanym Berdiańsku w obwodzie zaporoskim przeprowadzono atak na bazę rosyjskich żołnierzy na terenie obozu „Fakel”. Według wstępnych informacji odnotowano 17 kolejnych trafień w ten obiekt.

W wyniku ataku dziesiątki rosyjskich okupantów zginęło lub zostało rannych. Poinformował o tym szef „Centrum Badań nad Okupacją” Piotr Andruszczenko.

Według Andriuszczenki uderzenie na miejsce stacjonowania rosyjskich żołnierzy w obozie „Fakel” nastąpiło około godziny 23:30 w nocy z 7 na 8 listopada.

„Było 17 trafień z rzędu. Po pierwszych około 5 Rosjanie nawet przestali próbować je zestrzelić” – powiedział.

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Andruszczenko poinformował, że w wyniku ataku liczba zabitych i rannych wśród rosyjskich żołnierzy sięga kilkudziesięciu.

„200 i 300 dziesiątek. Wywożono ich potajemnie i w pośpiechu, obawiając się ponownego uderzenia” – napisał szef „Centrum Badań nad Okupacją”.

Wyjaśnił również, dlaczego informacja o ataku pojawiła się z opóźnieniem. Jak twierdzi, źródła były zagrożone, dlatego wiadomość nie została opublikowana od razu.

„Znakomite wyniki. Źródła są bezpieczne – dlatego, przepraszam, z opóźnieniem” – zaznaczył Andriuszczenko.

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Informację tę przekazał szef „Centrum Badań nad Okupacją” Piotr Andriuszczenko.

Przypomnijmy, że ukraińskie Siły Operacji Specjalnych nadal wykonują zadania bojowe na terytorium Rosji. W szczególności operatorzy 73. Morskiego Centrum SSO przeprowadzili specjalne działania na tyłach wroga, zadając mu straty i zakłócając trasy logistyczne.

Rosyjskie wojska kontynuują działania ofensywne na różnych odcinkach frontu, jednak nie osiągają znaczących sukcesów dzięki kontratakom Sił Obronnych Ukrainy. Ukraińscy obrońcy również zadają ciosy pozycjom wroga i utrudniają mu przemieszczanie się.

W ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 140 starć bojowych. Największą aktywność wojska rosyjskie wykazały na kierunku Pokrowskim, gdzie ukraińscy obrońcy odparli 15 ataków wroga.

Łączne straty bojowe wojsk rosyjskich od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 9 listopada 2026 r., wynoszą około 1 609 380 osób, w tym 2 980 osób – w ciągu ostatniej doby.

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