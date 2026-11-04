W większości regionów Ukrainy zniesiono awaryjne przerwy w dostawach prądu: gdzie sytuacja jest trudna

Dzięki całodobowej pracy pracowników sektora energetycznego w nocy udało się częściowo ustabilizować sytuację w sieci energetycznej po zakrojonych na szeroką skalę atakach rosyjskich. W większości regionów Ukrainy, w tym w Kijowie, zniesiono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej i powrócono do harmonogramów godzinowych ograniczeń.

Jednocześnie sytuacja w sieci energetycznej pozostaje trudna, zwłaszcza w Kijowie i obwodzie kijowskim. Wszystkie zaangażowane służby działają w sposób skoordynowany, aby jak najszybciej zlikwidować skutki rosyjskich ataków i ustabilizować dostawy energii elektrycznej.

Obecnie awaryjne odcięcia prądu obowiązują jedynie w obwodzie charkowskim.

W „Ukrenergo” poinformowano, że rosyjskie wojska kontynuowały ataki na obiekty energetyczne przez cały wczorajszy dzień oraz w nocy z wczoraj na dziś.

„Wczoraj w ciągu dnia oraz dziś w nocy wróg nadal atakował infrastrukturę energetyczną. W wyniku nowych ostrzałów, a także uszkodzeń z poprzednich dni, od rana bez prądu pozostają odbiorcy w obwodach winnickim, żytomierskim, zaporoskim, kirowogradzkim, charkowskim i chersońskim.

Pracownicy energetyczni pracowali przez całą noc i kontynuują prace awaryjno-naprawcze wszędzie tam, gdzie pozwala na to sytuacja bezpieczeństwa. „Wszystkie wysiłki mają na celu jak najszybszą naprawę uszkodzonego sprzętu i poprawę sytuacji w zakresie dostaw energii elektrycznej” — wyjaśniono w „Ukrenergo”.

Prace awaryjno-naprawcze trwają we wszystkich regionach, w których pozwalają na to warunki bezpieczeństwa. Energetycy koncentrują się na naprawie uszkodzonego sprzętu i przywróceniu dostaw energii elektrycznej dla odbiorców.

Informuje o tym centrum prasowe „Ukrenergo”.

Przypomnijmy, że we wtorek, 3 listopada, rosyjscy terroryści zaatakowali infrastrukturę energetyczną w Żytomierzu. Władze przygotowują się do uruchomienia punktów niezłomności.

W stolicy i obwodzie kijowskim w ciągu dnia 4 listopada obowiązują awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej.

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