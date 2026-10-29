W Czernihowie opublikowano zdjęcia skutków rosyjskiego ataku z 29 października.

W wyniku ataku zginęły dwie 15-letnie dziewczyny, a 23 osoby odniosły obrażenia, w tym czworo dzieci.

Rosyjskie wojska wystrzeliły pocisk typu „Banderole” w kierunku centrum miasta, gdy na ulicach przebywało wiele osób. Po ataku w sklepach wybuchł pożar, odnotowano również uszkodzenia budynków.

Skutki ataku uwiecznił fotoreporter Maks Kiszka. Najmłodsze dziecko wśród poszkodowanych miało zaledwie 10 miesięcy.

Źródło: Wiaczesław Chaus, przewodniczący Obwodowej Administracji Państwowej w Czernihowie

W wyniku rosyjskiego ataku na Czernihów zginęły dwie 15-letnie dziewczyny.

W obwodzie czernihowskim rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły atak dronami FPV poruszającymi się po światłowodzie na obiekt edukacyjny w gminie Nowogród Siewierski. Na razie nie ma informacji o skutkach ataku.

W środę, 28 października, rosyjskie wojska zaatakowały schronisko „Krok do zwierząt” w Czernihowie. W wyniku ataku zginął jeden pies. Do ataku na miasto Rosjanie wykorzystali drona odrzutowego typu „Banderol”.

W ciągu dnia 23 października rosyjskie wojska zaatakowały dronami zakład w Czernihowie. W wyniku uderzenia pod gruzami znaleźli się ludzie.

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