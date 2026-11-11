W Czernihowie wstrzymano ruch na trzech liniach autobusowych z powodu uszkodzeń pojazdów spowodowanych atakiem Rosji

W Czernihowie tymczasowo nie kursują linie nr 24, nr 24A i nr 25. Jak poinformowała rada miejska 11 listopada, przyczyną było uszkodzenie autobusów jednego z przewoźników w wyniku rosyjskiego ataku.

„Wczoraj, 10 listopada, około godziny 23:05 wróg przeprowadził atak na dzielnicę Nowa Podusówka w Czernihowie. W wyniku ataku uszkodzono autobusy jednej z firm świadczących miejskie przewozy pasażerskie” – czytamy w komunikacie biura prasowego rady miejskiej opublikowanym w Telegramie.

Na trasach nr 25A i nr 33 planuje się uruchomienie autobusów, które przetrwały atak; ich liczba i rozkłady jazdy są obecnie ustalane.

Źródło: Biuro prasowe Rady Miejskiej w Czernihowie

Ponadto w dniach 9–10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły trzy naloty na Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ataku zniszczono pięć budynków, uszkodzono co najmniej 82 domy, a jedna osoba odniosła rany – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Wadim Liach.

Wojska rosyjskie zaatakowały Charków i kolejne 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodnej Administracji Charkowskiej Oleg Sinegubow.

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

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