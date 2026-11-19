Wieczorem 18 listopada rosyjskie wojska zaatakowały pracowników służb gazowych, którzy przybyli na wezwanie do budynku mieszkalnego. W wyniku ostrzału ranny został kierowca ekipy awaryjnej – poinformował szef „Naftogazu” Siergiej Fedorenko.

Do incydentu doszło wieczorem w środę, 18 listopada. Pracownicy służby awaryjnej przybyli na wezwanie do jednego z budynków mieszkalnych w Czugujowie i właśnie w tym momencie rosyjskie wojska otworzyły ogień.

W wyniku ostrzału ranny został kierowca ekipy. Mężczyzna został hospitalizowany i przeszedł operację – obecnie lekarze oceniają jego stan jako stabilny.

Fedorenko podkreślił, że ostrzał w obwodzie charkowskim był już trzecim podobnym przypadkiem w ciągu ostatnich kilku dni:

dzień wcześniej okupanci zaatakowali brygadę gazowników w obwodzie donieckim, gdzie rannych zostało dwóch pracowników;

również obiekt służbowy gazowców w obwodzie dniepropetrowskim znalazł się pod ostrzałem wroga – uszkodzono tam specjalistyczny transport.

„To nie jest przypadek. Wróg systematycznie atakuje brygady awaryjne, ponieważ rozumie: dopóki one pracują, ludzie mają gaz. Rosjanie chcą wstrzymać naprawy i pozostawić Ukraińców bez ogrzewania zimą” — czytamy w komunikacie.

Pracownicy gazowni nadal pracują przez całą dobę zarówno na tyłach, jak i w społecznościach przyfrontowych. Na każde wezwanie specjaliści wyjeżdżają w kamizelkach kuloodpornych i hełmach ochronnych.

Źródło: Siergiej Fedorenko

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