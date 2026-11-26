Rosja borykała się z „upadkiem ruskiego świata” w ciągu ostatnich trzech dekad – stwierdził przewodniczący frakcji LDPR w Dumie Państwowej RF Leonid Słucki podczas wystąpienia na XXVIII Światowym Zgromadzeniu Ludowym Rusów.

Według niego, o ile na przełomie lat 80. i 90. językiem rosyjskim posługiwało się na świecie 350 mln osób, o tyle obecnie liczba ta spadła do 270 mln, co oznacza utratę ponad 80 mln użytkowników języka. Deputowany zauważył, że za granicą zamknięto setki i tysiące rosyjskich szkół, a w krajach o największej liczbie emigrantów z RF – w Niemczech, Izraelu i USA – dzieci posługują się łamaną rosyjszczyzną wyłącznie w domu.

Słucki wezwał do sprowadzenia z powrotem do Rosji osób, które od ponad 30 lat czekają na uzyskanie rosyjskiego obywatelstwa, jednak ostrzegł przed powtórzeniem błędów państwowego programu przesiedleń z początku XXI wieku, kiedy to większość przesiedleńców wróciła z powodu braku miejsc pracy, odpowiedniej opieki medycznej i edukacji, a także z powodu wysokiej przestępczości w regionach przesiedleń. Dodał, że do odrodzenia „ruskiego świata” niezbędne jest codzienne wspieranie języka rosyjskiego, o konieczności umacniania którego pozycji regularnie mówi również Władimir Putin — w szczególności w listopadzie 2026 roku szef Kremla stwierdził, że język rosyjski jest obecnie nauczany w ponad 200 uczelniach wyższych i 125 szkołach w Chinach.

Źródło: Agencja.

W Enhe na północy Chin, które niegdyś powstało jako bastion kultury rosyjskiej, obecnie nikt nie mówi po rosyjsku. Historia Enhe ukazuje głęboką sprzeczność współczesnej geopolityki: podczas gdy władze rosyjskie uzasadniają inwazję na Ukrainę „ochroną praw rosyjskojęzycznych”, w Chinach język i kultura rosyjska celowo zanikają.

W Estonii rosyjscy kolejarze zostali zmuszeni do zamalowania napisów „ruski mir” na cysternach.

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