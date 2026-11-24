W szpitalu zmarła 79-letnia mieszkanka Dymera w obwodzie kijowskim, którą ratownicy wydobyli spod gruzów budynku mieszkalnego po rosyjskim ataku. Lekarze walczyli o jej życie, jednak odniesione obrażenia okazały się zbyt poważne.

Poinformował o tym przewodniczący Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Timur Tkaczenko.

Jak powiedział, lekarze do ostatniej chwili próbowali ustabilizować stan poszkodowanej, jednak nie udało się jej uratować. Tkačenko złożył kondolencje rodzinie i bliskim zmarłej.

Kobietę wydobyli pracownicy służb ratowniczych podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczej w pobliżu uszkodzonego budynku mieszkalnego. Następnie została hospitalizowana w celu udzielenia pomocy medycznej – zaznaczył Tkačenko.

Wcześniej w Dymerze zakończono akcję ratunkową po ataku Rosji, w wyniku którego zginęło 11 osób.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga po rosyjskim ataku na budynek mieszkalny w Dymerze w obwodzie kijowskim wezwał Europę do kompleksowej reakcji na działania Kremla. Według niego rosyjskie prowokacje wykraczają daleko poza granice Ukrainy, dlatego odpowiedź powinna być skierowana nie na pojedyncze incydenty, ale na źródło zagrożenia – Rosję. Sybiga podkreślił również, że wzmocnienie Ukrainy ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa całego kontynentu europejskiego.

W Dymerze w obwodzie kijowskim liczba ofiar śmiertelnych w wyniku rosyjskiego ataku wzrosła do dwóch osób, a liczba rannych – do czterech. Ratownicy wydobyli spod gruzów ciało kolejnej osoby. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwa, obecnie brakuje kontaktu z 11 osobami, w tym z dwójką dzieci.

W Dymierze w rejonie Wyshhorodzkim obwodu kijowskiego ratownicy wydobyli spod gruzów pięciopiętrowego budynku ciało drugiej ofiary śmiertelnej. Budynek został zniszczony przez rosyjskiego drona, a podczas uderzenia zawaliło się całe wejście. Według wstępnych informacji znalezione ciało może należeć do nastolatka.

W rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim trwają działania poszukiwawczo-ratownicze po rosyjskim ataku w nocy z 21 na 22 listopada. W wyniku uderzenia zniszczono klatkę schodową budynku mieszkalnego — od pierwszego do piątego piętra. Pod gruzami może znajdować się osiem osób, ratownicy nadal ich szukają.

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