W Dnieprze w wyniku rosyjskiego ataku na osiedle prywatne zginęła jedna osoba.

Liczba rannych wzrosła do pięciu, wszyscy poszkodowani zostali hospitalizowani.

Ratownicy wydobyli ciało ofiary spod gruzów zburzonego budynku. Jeden z rannych – 26-letni mężczyzna – znajduje się w stanie krytycznym.

Źródło: Administracja Obwodowa w Dnieprze.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są poszkodowani.

W rejonie chmielnickim w wyniku upadku szczątków rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.

W nocy z 13 na 14 października w Łucku w wyniku uderzenia wrogiego drona wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej. Pożar wybuchł około drugiej w nocy.

Czytaj nas na