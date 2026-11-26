W gminie miejskiej Druzhkivka nadal przebywa około 1200 cywilów. Ze względu na niezwykle trudną sytuację bezpieczeństwa ewakuacja ludzi z miejscowości należących do gminy praktycznie ustała.

Informację tę przekazał podczas briefingu online przedstawiciel Administracji Obwodowej w Doniecku Dmytro Petlin.

„W gminie Drużkowa, według danych władz lokalnych, pozostaje obecnie 1200 cywilów… W ciągu miesiąca wyjechało stamtąd niewiele osób – ewakuowano około 50” – powiedział, podkreślając, że sytuacja jest bardzo trudna.

Według urzędnika wcześniej z Drużkivki ewakuowano nawet do 30 osób dziennie, a obecnie są to pojedyncze osoby – ewakuacje praktycznie ustały.

Mimo wszystko, dodał Petlin, w regionie codziennie działają grupy ewakuacyjne. Jest to jedna ekipa Państwowej Służby Ratowniczej „Feniks”, 12–14 ekip Narodowej Policji „Biały Anioł” oraz wolontariusze – od 10 do 15 ekip, jak podaje korespondent Ukrinformu.

Wcześniej Rosjanie zabili za pomocą drona dwie osoby w cywilnym samochodzie w obwodzie charkowskim.

W środę, 25 listopada, w ciągu dnia rosyjskie wojska zaatakowały dronem obiekt energetyczny w rejonie poltawskim, w wyniku czego cztery osoby odniosły obrażenia.

W wyniku rosyjskiego ataku w nocy z 24 na 25 listopada uszkodzono budynek hotelu-akademika Narodowego Studia Filmowego im. Aleksandra Dowżenki w Kijowie. Fala uderzeniowa wybiła okna od pierwszego do dziewiątego piętra. Mieszkańcy nie odnieśli obrażeń.

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