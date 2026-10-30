W rosyjskiej Jakucji pojawiły się problemy z dostawami żywności, materiałów budowlanych i sprzętu do północnych regionów. Przyczynami zakłóceń w tzw. dostawach północnych były brak środków finansowych oraz paliwa.

Pierwszy wicepremier republiki Mikołaj Boczkow oskarżył władze federalne o nieprzekazanie środków na pogłębienie dna w dorzeczu rzeki Leny.

Z powodu kryzysu paliwowego ograniczono również zakupy paliwa. Ładunki, które miały być dostarczane statkami, są teraz przewożone łodziami motorowymi, przy czym pierwszeństwo mają firmy wydobywające złoto.

Wcześniej władze tłumaczyły te problemy nieosiągnięciem planu wydobycia węgla z powodu awarii sprzętu. Jednocześnie ogólny eksport węgla z regionu wzrósł.

Problemy finansowe już teraz prowadzą do zamykania domów kultury i hal sportowych. Ponadto deputowani rozważają możliwość tymczasowego zawieszenia działalności części szkół i przedszkoli. Według doniesień pracownikom służb komunalnych zalegają z wypłatami wynagrodzeń od ponad dwóch miesięcy.

Jednocześnie w budżecie Jakucji na rok 2027 przewidziano 11 mld rubli na budowę mostu nad rzeką Leną. Całkowity koszt projektu szacuje się na 175 mld rubli.

Źródło: Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy (Facebook)

Tydzień po wyborach do Dumy Państwowej w jakuckiej wsi Choro zwolniono dwóch dyrektorów placówek oświatowych — dyrektora szkoły Władysława Iwanowa oraz dyrektorkę przedszkola „Keskił” Sargilanę Jewdokimową. W wyborach w tej miejscowości KPRF wyprzedziła „Jedną Rosję”, jednak lokalne władze nie wyjaśniły przyczyn tych decyzji kadrowych.

W Jakucji władze przełożyły planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników sektora publicznego z powodu dodatkowych wydatków na wypłaty dla rosyjskich żołnierzy kontraktowych. Nauczyciele, lekarze i naukowcy mieli otrzymać podwyżkę wynagrodzeń o 5,4% już od 1 lipca, ale teraz indeksację odroczono do 1 września.

Sąd rejonowy w Namsku w Jakucji skazał 24-letniego mieszkańca ulusu Górskiego, Maksyma Skrybkin, na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. Postępowanie karne przeciwko niemu wszczęto na podstawie artykułu dotyczącego publicznych wezwań do prowadzenia działalności ekstremistycznej w Internecie.

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