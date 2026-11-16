W Chersoniu Rosjanie zaatakowali budynek obwodowego akademickiego teatru muzyczno-dramatycznego

W nocy 16 listopada rosyjscy terroryści zaatakowali budynek Chersońskiego Obwodowego Akademickiego Teatru Muzyczno-Dramatycznego im. Mykoły Kulisha. Budynek uległ uszkodzeniom.



Pocisk uderzył w asfalt w pobliżu teatru. W budynku wybito ponad 20 okien.

„To już była tylko sklejka. Na trzecim piętrze pozostały jeszcze dwa okna z szybami, ale teraz one również zostały wyrwane. Odłamki wpadły również do części reprezentacyjnej. Jeden z nich wleciał na pierwsze piętro i uszkodził ścianę: mamy tam kopię teatru w Mariupolu” – powiedział dyrektor teatru Oleksandr Knyha w rozmowie z Suspilnym.

Dyrektor teatru poinformował również, że w momencie uderzenia ochrona i strażnicy byli na swoich stanowiskach. Dodał, że nikt nie odniósł obrażeń.

Knyga powiedział, że pracownicy będą samodzielnie naprawiać uszkodzone okna. Mimo to zespół nie wstrzymuje pracy i dzisiaj, 16 listopada, wystawia spektakl w Mikołajowie — oświadczył dyrektor teatru.

Przypomnijmy, że 14 listopada rosyjskie wojska zaatakowały 33 miejscowości w obwodzie chersońskim. Atakom poddano dzielnice mieszkalne, uszkodzono dwa domy prywatne oraz samochód. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych wśród ludności cywilnej.

Wcześniej w wyniku rosyjskich ataków na miejscowości należące do gminy miejskiej Chersonia zginął jeden cywil. Wróg wykorzystał lotnictwo, artylerię i drony; uszkodzeniu uległy budynki wielorodzinne – poinformował 12 listopada szef Chersońskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Jarosław Szanko.

Rano 12 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. W wyniku uderzenia ciężkie obrażenia odniosła mieszkanka dzielnicy, która później zmarła w szpitalu.

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