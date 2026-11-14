W Kijowie słychać było wybuchy; drugi od początku dnia alarm powietrzny trwał pół godziny
Od rana 14 listopada Kijów jest atakowany przez rosyjskie drony. O godz. 09:04 w Kijowie i kilku obwodach ogłoszono alarm powietrzny. Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzegały przed zagrożeniem ze strony wrogich dronów, które początkowo krążyły nad zbiornikiem wodnym, a następnie przemieściły się do dzielnicy Holosiivskyi.
W stolicy ogłoszono żółty poziom alarmu.
Siłom obrony przeciwlotniczej udało się zestrzelić jeden z dronów. Na lewym brzegu stolicy słychać było wybuch.
Później na kanałach Telegramu pojawiła się informacja, że w rejonie Wyshhorod doszło do rozległego pożaru w magazynach w wyniku rosyjskich ataków!
Przypomnijmy, że w nocy z 13 na 14 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 96 dronami bojowymi, w tym 61 odrzutowymi. Siłom obrony przeciwlotniczej udało się zneutralizować większość bezzałogowych statków powietrznych, jednak część z nich dotarła do celów.
W nocy z 13 na 14 listopada w wyniku rosyjskiego ataku wybuchł pożar w placówce medycznej w dzielnicy Szewczenkowskiej stolicy. Jedna osoba odniosła obrażenia, a kolejne 30 osób ewakuowano z budynku.
W ciągu dnia 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak dronem na prywatną zabudowę w Zaporożu. W wyniku ataku ranna została kobieta.